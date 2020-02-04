MSB: "PKK/YPG'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye Grad füzesiyle yaptığı saldırıda 1... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'PKK/YPG'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye Grad füzesiyle yaptığı saldırıda 1... - Son Dakika

MSB: "PKK/YPG'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye Grad füzesiyle yaptığı saldırıda 1...

6 saat önce

MSB: "PKK/YPG'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye Grad füzesiyle yaptığı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

MSB:

MSB: "PKK/ YPG'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye Grad füzesiyle yaptığı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı."

Afrin, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:38 Kaynak: AA
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