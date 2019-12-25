MSB: "PKK/YPG'nin Cerablus'ta EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumandayla patlaması sonucu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'PKK/YPG'nin Cerablus'ta EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumandayla patlaması sonucu... - Son Dakika

MSB: "PKK/YPG'nin Cerablus'ta EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumandayla patlaması sonucu...

6 saat önce

MSB: "PKK/YPG'nin Cerablus'ta EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumandayla patlaması sonucu aralarında çocukların da olduğu 14 sivil yaralandı.

MSB:

MSB: "PKK/ YPG'nin Cerablus'ta EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumandayla patlaması sonucu aralarında çocukların da olduğu 14 sivil yaralandı."

Cerablus, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:56 Kaynak: AA
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