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MSB: "PKK/YPG'nin Rasulayn'da elektrik panosuna roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirildiği...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nin Rasulayn'da elektrik panosuna roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:00 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/ YPG'nin Rasulayn'da elektrik panosuna roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada. "Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın/EYP'lerle tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirdiği tespit edildi" denildi. - ANKARA
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