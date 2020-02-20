MSB: PKK/YPG'nin Rasulayn'da tuzakladığı 20 kilogramlık EYP imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: PKK/YPG'nin Rasulayn'da tuzakladığı 20 kilogramlık EYP imha edildi - Son Dakika

MSB: PKK/YPG'nin Rasulayn'da tuzakladığı 20 kilogramlık EYP imha edildi

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'nin yol kenarında tuzakladığı 20 kilogramlık el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.

MSB: PKK/YPG'nin Rasulayn'da tuzakladığı 20 kilogramlık EYP imha edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Rasulayn'da terör örgütü PKK/ YPG'nin yol kenarında tuzakladığı 20 kilogramlık el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bombalı saldırılarla sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'nde tuzakladığı mayın/EYP'lerin imhasının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Rasulayn'da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı tuzaklanan 20 kilogramlık EYP'nin, patlayıcı madde keşif ve imha timleri (EOD) tarafından imha edildiği kaydedildi.

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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