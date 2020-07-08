MSB: PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecek - Son Dakika

MSB: PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecek

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin terör koridoru hayaliyle Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/ YPG'nin terör koridoru hayaliyle Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin terör koridoru hayaliyle Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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ANKARA, -


Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecek - Son Dakika
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