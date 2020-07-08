MSB: PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecek
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin terör koridoru hayaliyle Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/ YPG'nin terör koridoru hayaliyle Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin terör koridoru hayaliyle Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:04 Kaynak: DHA
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