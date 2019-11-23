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MSB: PKK/YPG'nin taciz atışlarına karşılık verildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Tel Abyad kentinin güneyindeki havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz ve saldırılara, meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:22 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye'nin Tel Abyad kentinin güneyindeki havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz ve saldırılara, meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir" denildi.
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Haber: ANKARA,
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