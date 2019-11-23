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Msb: pkk/ypg'nin taciz atışlarına karşılık verildi

6 saat önce

MSB: PKK/YPG'nin taciz atışlarına karşılık verildiANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Tel Abyad kentinin güneyindeki havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz ve saldırılara, meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.

MSB: PKK/ YPG'nin taciz atışlarına karşılık verildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Tel Abyad kentinin güneyindeki havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz ve saldırılara, meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir" denildi.

Msb: pkk/ypg'nin taciz atışlarına karşılık verildi

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:24 Kaynak: DHA
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