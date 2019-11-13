Son Dakika Haberleri: MSB: "PKK/YPG'nin tahrip ettiği okullar diğer ilgili kurum ve koordineli olarak incelemeler sürüyor"
Son Dakika Güncel MSB: 'PKK/YPG'nin tahrip ettiği okullar diğer ilgili kurum ve koordineli olarak incelemeler sürüyor' - Son Dakika

MSB: "PKK/YPG'nin tahrip ettiği okullar diğer ilgili kurum ve koordineli olarak incelemeler sürüyor"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması için diğer kurumlarla inceleme sürüldüğünü bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/ YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması için diğer kurumlarla inceleme sürüldüğünü bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Kahraman Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması ve eksiklerinin tespiti için devletimizin diğer ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak incelemelerini sürdürüyor." - ANKARA

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:55 Kaynak: İHA
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