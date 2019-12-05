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MSB: "PKK/YPG Rasulayn'da elektrik panosuna patlayıcı yerleştirdi"
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da bir elektrik panosuna el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirdiği belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:42 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü PKK/ YPG'nin Rasulayn'da bir elektrik panosuna el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirdiği belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın/EYP'lerle tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirdiği tespit edildi." ifadelerine yer verildi.
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