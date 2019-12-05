Son Dakika Haberleri: MSB: "PKK/YPG Rasulayn'da elektrik panosuna patlayıcı yerleştirdi"
Son Dakika Güncel MSB: 'PKK/YPG Rasulayn'da elektrik panosuna patlayıcı yerleştirdi' - Son Dakika

MSB: "PKK/YPG Rasulayn'da elektrik panosuna patlayıcı yerleştirdi"

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da bir elektrik panosuna el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirdiği belirlendi.

MSB:

Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü PKK/ YPG'nin Rasulayn'da bir elektrik panosuna el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirdiği belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın/EYP'lerle tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirdiği tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:42 Kaynak: AA
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