Son Dakika Haberleri: MSB: "PKK/YPG, Rasulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi...
Son Dakika Güncel MSB: 'PKK/YPG, Rasulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi... - Son Dakika

MSB: "PKK/YPG, Rasulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi...

6 saat önce

MSB: "PKK/YPG, Rasulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken, 20'den fazla kişiyi de yaraladı.

MSB:

MSB: "PKK/ YPG, Rasulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken, 20'den fazla kişiyi de yaraladı."

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:44 Kaynak: AA
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