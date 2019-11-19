Son Dakika Haberleri: MSB: "PKK/YPG Tel Abyad'da okulu vurdu; 3 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı"
Son Dakika Güncel MSB: 'PKK/YPG Tel Abyad'da okulu vurdu; 3 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı' - Son Dakika

MSB: "PKK/YPG Tel Abyad'da okulu vurdu; 3 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla vurduğu okulda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, çocuklarla beraber 8 sivilin de yaralandığını bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla vurduğu okulda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, çocuklarla beraber 8 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesine yönelik taciz/saldırılarına devam ettiği, bombalı terör saldırıları düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurduğu, 3 sivilin yaşamını yitirdiği ve çocuklarla beraber 8 sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Telabyad, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist sınır dışı edildi Bakan Selçuk açıkladı: 3600 ek gösterge için kapsamlı çalışma başlatıldı Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in annesinin feryadı yürek dağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 01:37:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "PKK/YPG Tel Abyad'da okulu vurdu; 3 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]