Son Dakika Haberleri: MSB: "PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu"
Son Dakika Güncel MSB: 'PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu'

MSB: "PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu"

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'ın güneyinde Sharakrak köyünde arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK/YPG terör örgütünün mayın eğitim ve depolama tesisi bulunduğunu bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'ın güneyinde Sharakrak köyünde arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK/ YPG terör örgütünün mayın eğitim ve depolama tesisi bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lere yönelik arama-tarama faaliyetleri sürerken, Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde örgüte ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu."

(İHA)

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:20 Kaynak: İHA
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