Son Dakika Haberleri: MSB: " PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama-tarama faaliyetleri sürüyor"
Son Dakika Genel MSB: ' PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama-tarama faaliyetleri sürüyor' - Son Dakika

MSB: " PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama-tarama faaliyetleri sürüyor"

6 saat önce

MSB: " PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama-tarama faaliyetleri de sürüyor"ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG ait mayın/EYP'lerin de arama-tarama faaliyetlerinin de sürdürüldüğü bildirdi.

MSB: " PKK/ YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama-tarama faaliyetleri de sürüyor"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG ait mayın/EYP'lerin de arama-tarama faaliyetlerinin de sürdürüldüğü bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Suriyeli çocukların Türk askerleriyle birlikte oyun oynadıkları görüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor. Bölge halkı günlük işlerine yoğunlaşırken, PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama-tarama faaliyetleri de sürüyor.

MSB: PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama-tarama faaliyetleri sürüyor

YPG, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:09 Kaynak: İHA
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