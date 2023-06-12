MSB'den teröre büyük darbe: PKK/YPG'ye yapılan meşru müdafaa atışlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB'den teröre büyük darbe: PKK/YPG'ye yapılan meşru müdafaa atışlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi

12.06.2023 11:22

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG tarafından yapılan roket saldırısının ardından gerçekleştirilen meşru müdafaa atışlarında 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Saldırı sonrasında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/ YPG tarafından dün yapılan roket saldırısının ardından gerçekleştirilen meşru müdafaa atışlarında 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 12'YE YÜKSELDİ"

MSB'nin açıklaması şu şekilde; "Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi" denildi.

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı karşılıksız kalmadı! Öldürülen terörist sayısı 12'ye yükseldi

DÜN ÖLDÜRÜLENLERDEN 2'Sİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE YÖNETİCİSİYDİ

Dün Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırısına verilen karşılıkta 2'si terör örgütünün sözde yöneticisi olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: DHA
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Milli Savunma Bakanlığı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

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