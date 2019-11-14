Son Dakika Haberleri: MSB: "Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir... - Son Dakika

MSB: "Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir...

7 saat önce

MSB: "Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı.

MSB:

MSB: "Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı." - ANKARA

Edremit Körfezi, Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İcradan yarı fiyatına satılık Ferrari
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya bıraktı! Camide gece yarısı utandıran hırsızlık! Hayır paralarını çaldılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:37:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]