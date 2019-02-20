Msb: "Polatlı'da Eğitim Atışı Sırasında Yaşanan Kazada 5 Asker Yaralandı"
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 askerin yaralandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı
, Ankara Polatlı
'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 askerin yaralandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ankara Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında ilk bilgilere göre icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:38 Kaynak: İHA
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