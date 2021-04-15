MSB Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı - Son Dakika

MSB Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personel ile deniz karakol uçağının Adana'ya ulaştığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, NATO'nun Türkiye'ye Yönelik Güvence Tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askerİ personeli ve 1 adet M28B 1R Bryza deniz karakol uçağı, 14 Nisan 2021 tarihinde Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştı denildi.
Kaynak: DHA
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