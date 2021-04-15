MSB Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı - Son Dakika

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, NATO'nun Türkiye'ye Yönelik Güvence Tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askerİ personeli ve 1 adet M28B 1R Bryza deniz karakol uçağı, 14 Nisan 2021 tarihinde Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştı denildi.

MSB Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağı Adana 'ya ulaştı

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