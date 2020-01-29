MSB: Rakka'da EYP ile tuzaklanan motosiklet ele geçirildi - Son Dakika
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MSB: Rakka'da EYP ile tuzaklanan motosiklet ele geçirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Rakka kentinde teröristlerce el yapımı patlayıcı (EYP) ile tuzaklanıp, Barış Pınarı Bölgesinde patlatılmak istenen motosikletin ele geçirildiğini açıkladı.

MSB: Rakka'da EYP ile tuzaklanan motosiklet ele geçirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Rakka kentinde teröristlerce el yapımı patlayıcı (EYP) ile tuzaklanıp, Barış Pınarı Bölgesinde patlatılmak istenen motosikletin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rakka'da PKK/ YPG terör örgütü tarafından 2 adet mıknatıslı EYP kullanılarak tuzaklanan ve Barış Pınarı Bölgesi'nde patlatılmak istenen motosiklet, alınan bir istihbarat üzerine ele geçirildi. Motosikletteki EYP'ler Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) timlerimiz tarafından imha edildi" denildi.


Barış Pınarı Harekatı, Rakka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:05 Kaynak: DHA
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