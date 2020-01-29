MSB: Rakka'da YPG/PKK tarafından motosiklete tuzaklanan EYP imha edildi - Son Dakika

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MSB: Rakka'da YPG/PKK tarafından motosiklete tuzaklanan EYP imha edildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rakka'da terör örgütü YPG/PKK tarafından motosiklete tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP), Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timi (METİ) tarafından imha edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:20 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rakka'da terör örgütü YPG/ PKK tarafından motosiklete tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP), Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timi (METİ) tarafından imha edildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rakka'da terör örgütü YPG/PKK tarafından bir motosiklete EYP'nin tuzaklandığı ve patlayıcının Barış Pınarı Harekatı bölgesinde patlatılmak istendiği istihbaratının alındığı belirtildi. İhbar üzerine ele geçirilen motosikletteki EYP'nin METİ tarafından imha edildiği kaydedildi.
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