MSB: Rakka'da YPG/PKK tarafından motosiklete tuzaklanan EYP imha edildi - Son Dakika
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MSB: Rakka'da YPG/PKK tarafından motosiklete tuzaklanan EYP imha edildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rakka'da terör örgütü YPG/PKK tarafından motosiklete tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP), Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timi (METİ) tarafından imha edildiğini bildirdi.

MSB: Rakka'da YPG/PKK tarafından motosiklete tuzaklanan EYP imha edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rakka'da terör örgütü YPG/ PKK tarafından motosiklete tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP), Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timi (METİ) tarafından imha edildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rakka'da terör örgütü YPG/PKK tarafından bir motosiklete EYP'nin tuzaklandığı ve patlayıcının Barış Pınarı Harekatı bölgesinde patlatılmak istendiği istihbaratının alındığı belirtildi. İhbar üzerine ele geçirilen motosikletteki EYP'nin METİ tarafından imha edildiği kaydedildi.

Rakka, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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