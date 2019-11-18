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MSB: Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn kentine bağlı Nukra Köyü'nde, 75 kilowatt'lık (KW) elektrik jeneratörü kurulumunun yapıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:45 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn kentine bağlı Nukra Köyü'nde, 75 kilowatt'lık (KW) elektrik jeneratörü kurulumunun yapıldığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elektrik ve suyun olmadığı Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen 75 KW'lık elektrik jeneratörünün kurulumu yapıldı" denildi.
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