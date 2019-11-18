Son Dakika Haberleri: MSB: Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu
Son Dakika Güncel MSB: Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu - Son Dakika

MSB: Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn kentine bağlı Nukra Köyü'nde, 75 kilowatt'lık (KW) elektrik jeneratörü kurulumunun yapıldığını açıkladı.

MSB: Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn kentine bağlı Nukra Köyü'nde, 75 kilowatt'lık (KW) elektrik jeneratörü kurulumunun yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elektrik ve suyun olmadığı Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen 75 KW'lık elektrik jeneratörünün kurulumu yapıldı" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:45 Kaynak: DHA
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