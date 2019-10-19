Son Dakika Haberleri: MSB: Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi
Son Dakika Güncel MSB: Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi

MSB: Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.

MSB: Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/ YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi" denildi.


YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:20 Kaynak: DHA
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