MSB: "Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi"
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MSB: "Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi"ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:49 Kaynak: İHA
MSB: "Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/ YPG'ye ait büyük miktarda mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi."
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