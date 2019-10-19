Son Dakika Haberleri: MSB: "Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi"
Son Dakika Genel MSB: 'Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi'

MSB: "Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi"

45 dakika önce

MSB: "Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi"ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.

MSB: "Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/ YPG'ye ait büyük miktarda mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi."

MSB: Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi

PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:49 Kaynak: İHA
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Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi
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