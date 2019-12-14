MSB: "Rasulayn'da çocuklarla birlikte toplam 79 kişi göz taramasından geçirilirken, 25 kişiye de... - Son Dakika
Son Dakika Yaşam MSB: 'Rasulayn'da çocuklarla birlikte toplam 79 kişi göz taramasından geçirilirken, 25 kişiye de... - Son Dakika

MSB: "Rasulayn'da çocuklarla birlikte toplam 79 kişi göz taramasından geçirilirken, 25 kişiye de...

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn'da çocuklarla birlikte toplamda 79 kişi göz taramasından geçirilirken, 25 kişiye de muayene sonrası gözlük verildiğini açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn'da çocuklarla birlikte toplamda 79 kişi göz taramasından geçirilirken, 25 kişiye de muayene sonrası gözlük verildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:


"Göz sağlığı tarama faaliyetlerini sürdüren doktorlarımız Tel Abyad'ın ardından şimdi de Rasulayn'daki Suriyeli kardeşlerimiz için çalışmalarına devam ediyor. Çocuklarla birlikte toplam 79 kişi göz taramasından geçirilirken, 25 kişiye de muayene sonrası gözlük verildi." - ANKARA

Telabyad, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:29 Kaynak: İHA
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