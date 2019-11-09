Son Dakika Haberleri: MSB: " Rasulayn'da elektrik sorununu çözmek çalışmalar yapılıyor"
Son Dakika Güncel MSB: ' Rasulayn'da elektrik sorununu çözmek çalışmalar yapılıyor'

MSB: " Rasulayn'da elektrik sorununu çözmek çalışmalar yapılıyor"

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn'da elektrik sorununu çözmek için trafolarda keşif ve onarım çalışmalarının yaptıklarını açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn'da elektrik sorununu çözmek için trafolarda keşif ve onarım çalışmalarının yaptıklarını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatı normale döndürmek için tamir ve yenileme çalışmaları sürüyor. Uzman personelimiz Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için de trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıyor." - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:54 Kaynak: İHA
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