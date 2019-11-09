Son Dakika Haberleri: - MSB: "Rasulayn'da elektrik sorununu çözmek için çalışmalar yapılıyor"
Son Dakika Güncel - MSB: 'Rasulayn'da elektrik sorununu çözmek için çalışmalar yapılıyor'

- MSB: "Rasulayn'da elektrik sorununu çözmek için çalışmalar yapılıyor"

6 saat önce

- MSB: " Rasulayn'da elektrik sorununu çözmek için çalışmalar yapılıyor"RASULAYN - Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da elektrik sorununu çözmek için trafolarda keşif ve onarım çalışmalarının yaptıklarını açıkladı.

- MSB: " Rasulayn'da elektrik sorununu çözmek için çalışmalar yapılıyor"

RASULAYN - Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da elektrik sorununu çözmek için trafolarda keşif ve onarım çalışmalarının yaptıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatı normale döndürmek için tamir ve yenileme çalışmaları sürüyor. Uzman personelimiz Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için de trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıyor"

- MSB: Rasulayn'da elektrik sorununu çözmek için çalışmalar yapılıyor

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:10 Kaynak: İHA
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