Son Dakika Haberleri: MSB: "Rasulayn'da hayat normale dönmeye başladı"
Son Dakika Güncel MSB: 'Rasulayn'da hayat normale dönmeye başladı'

MSB: "Rasulayn'da hayat normale dönmeye başladı"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Rasulayn'da yardım malzemesi dağıtımına devam edildiğini bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/ YPG'den temizlenen Rasulayn'da yardım malzemesi dağıtımına devam edildiğini bildirdi.

Rasulayn'da yapılan yardımlar da ise çocukların yüzündeki gülümse eksik olmadığını ve asker selamı verdiği gözlemdi.

Bakanlıktan yapılan açıklama ise şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kurtarılan Rasulayn'da da hayat normale dönmeye başladı. Rasulayn'lı kardeşlerimize yardım malzemesi dağıtımı devam ediyor."

(Mehmet Kalay/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:00 Kaynak: İHA
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