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MSB: Rasulayn'da hayat normale dönmeye devam ediyor
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da hayatın normale dönmeye devam ettiğini, halkın tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yeniden başladığını bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:35 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da hayatın normale dönmeye devam ettiğini, halkın tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yeniden başladığını bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn'da hayat normale dönmeye devam ediyor. Terör baskısının sona ermesiyle halk, temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yeniden başladı" denildi. Açıklamada ayrıca, traktör ile arazisini süren ve hayvanlarını otlalatan vatandaşların görüntülerine yer verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Hayvanlarını otlatan çiftçi
-Tarlasını süren çiftçi
Haber: ANKARA, -
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