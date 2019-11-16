Son Dakika Haberleri: MSB: "Rasulayn'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor"
Son Dakika Güncel MSB: 'Rasulayn'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor' - Son Dakika

MSB: "Rasulayn'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile terörün izlerinin silindiği ve Rasulayn'da hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edildiğini açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile terörün izlerinin silindiği ve Rasulayn'da hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edildiğini açıkladı.


Rasulayn'da Mehmetçiğin küçük çocuklara hediyeler vererek yüzlerini güldürmeye devam ettiği bildirildi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Barış Pınarı Harekatı ile terörün izleri silinirken Rasulayn'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor. Pek çok noktada sağlık taraması yapan, insani yardımlara erişimi sağlayan Kahraman Mehmetçiğimiz, günlük olarak yaptıkları ekmekleri Suriyeli kardeşlerimizle paylaşıyor. Bu kapsamda Rasulayn'da Cantemir Garbi ve Es Safeh köylerinde hem ihtiyaç sahiplerine yardımlar dağıtıldı hem de hastalara sağlık taraması yapılarak tedavi hizmeti verildi. Mehmetçiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin terör baskısı olmadan kendi topraklarında güven içinde yaşayabilmeleri için çalışırken terör mağduru çocukları da unutmadı. Çocuklarla birlikte vakit geçiren askerlerimiz, küçük hediyelerle çocukların yüzlerini güldürmeye çalıştı." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:20 Kaynak: İHA
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