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MSB: Rasulayn'da herkes dinini özgürce yaşayabiliyor

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulümle dini özgürlükleri kısıtladığı, kiliseleri karargah haline getirdiği Rasulayn'da, herkesin dinini özgürce yaşabildiğini bildirdi.

MSB: Rasulayn'da herkes dinini özgürce yaşayabiliyor, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/ YPG'nin baskı ve zulümle dini özgürlükleri kısıtladığı, kiliseleri karargah haline getirdiği Rasulayn'da, herkesin dinini özgürce yaşabildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından, "Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulümle dini özgürlükleri kısıtladığı, kiliseleri karargah haline getirdiği Rasulayn'da, "Süryani kardeşlerimiz gibi artık herkes dinini özgürce yaşayabiliyor" ifadelerine yer verilen ve Süryani bir vatandaşın konuşmasının yer aldığı video paylaşıldı.

Türkiye'den geçiş yaparken terör örgütü PKK/YPG tarafından 26 Mayıs 2016'da tutuklandığını belirten Suriyeli, "Kamışlı'nın Cerkim bölgesinde, Rasulayn'da ve Tel Temir'de PKK tarafından tutuklandım. Bu terör örgütü bölge halklarını, bölge insanlarını ve bölgedeki tüm kesimleri yerinden etti. Bu örgüt medya aracılığıyla halkların kardeşliği propagandasını yaymaktaydı, bu sözler bu örgütün bir oyunudur." ifadelerini kullandı.

Örgütün, bölge halklarına şiddet, öldürme ve işkence dışında bir şey yaşatmadığını vurgulayan Süryani vatandaş, şunları kaydetti:

"Tüm hakları sadece kendilerine aitti. Bu bölgeden bu örgüt temizlenmiştir. Şunu bilmelisiniz ki bu örgüt çeşitli yöntemleri kullanarak Türk topraklarının güvenliğini ihlal etmek için herkesimden insanları toplamaktadır.

Biz Hristiyanlar olarak Asuri köylerden, ülkemizden bu sahte medya yoluyla göç ettirildik. Medya yoluyla buraya gelecek iyi niyetli bölge insanlarını toprak sahibi yapacaklarını söylemekteydiler. Fakat net olarak sonunda bu örgütün Batı'nın kuklasından ibaret olduğunu anladık. Bu örgütün kaos ve korku yaratmaya çalıştığı, Türk devletini hedef aldığı anlaşılmıştır."

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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