MSB: "Rasulayn'da PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi"
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/ YPG'ye ait büyük miktarda mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
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