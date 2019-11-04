Son Dakika Haberleri: MSB: "Rasulayn'da Suriyeli kanser hastası Ceylanpınar'a nakledilerek tedavisine başlandı"
Son Dakika Güncel MSB: 'Rasulayn'da Suriyeli kanser hastası Ceylanpınar'a nakledilerek tedavisine başlandı'

MSB: "Rasulayn'da Suriyeli kanser hastası Ceylanpınar'a nakledilerek tedavisine başlandı"

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye Rasulayn'da tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastasının Ceylanpınar Devlet Hastanesine nakledilerek tedavisine başlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye Rasulayn'da tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastasının Ceylanpınar Devlet Hastanesine nakledilerek tedavisine başlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rasulayn'da tespit edilen ve tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastası, tabip personelimizin kontrolünde Ceylanpınar Devlet Hastanesine nakledilerek tedavisine başlandı" denildi.

Kanser hastasının ailesi ise Türk askerine şükranlarını bildirdi.

(İHA)

MSB: Rasulayn'da Suriyeli kanser hastası Ceylanpınar'a nakledilerek tedavisine başlandı

Ceylanpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
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