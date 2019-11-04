MSB: "Rasulayn'da Suriyeli kanser hastası Ceylanpınar'a nakledilerek tedavisine başlandı"
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye Rasulayn'da tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastasının Ceylanpınar Devlet Hastanesine nakledilerek tedavisine başlandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye Rasulayn'da tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastasının Ceylanpınar Devlet Hastanesine nakledilerek tedavisine başlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rasulayn'da tespit edilen ve tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastası, tabip personelimizin kontrolünde Ceylanpınar Devlet Hastanesine nakledilerek tedavisine başlandı" denildi.
Kanser hastasının ailesi ise Türk askerine şükranlarını bildirdi.
(İHA)
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