Son Dakika Haberleri: MSB: Rasulayn'da terör saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı
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MSB: Rasulayn'da terör saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla sivilin yaralandığını bildirdi.

MSB: Rasulayn'da terör saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/ YPG'nin Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla sivilin yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Bebek katili PKK/YPG, DEAŞ benzeri kanlı terör saldırıları yapmayı sürdürüyor. Vahşi terör örgütünün Rasulayn'da yaptığı bombalı araç saldırısında 2 masum sivil hayatını kaybetti, 10'dan fazla sivil yaralandı." ifadelerine yer verildi.

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:42 Kaynak: AA
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