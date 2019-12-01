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MSB: Rasulayn'da teröristlerin kazdığı tüneller kapatıldı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristlerce açılan tünellerin kullanılamayacak şekilde kapatıldığını bildirdi.

MSB: Rasulayn'da teröristlerin kazdığı tüneller kapatıldı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da PKK/ YPG'li teröristlerce açılan tünellerin kullanılamayacak şekilde kapatıldığını bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Rasulayn'da arama-tarama çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, teröristlerin içerisine tüneller kazılarak kullanılamaz hale getirdiği bir okul tespit etti.

Okulun içerisinden başlayıp çevre binalara kadar uzanan tüneller kullanılamayacak şekilde kapatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:04 Kaynak: AA
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