Son Dakika Haberleri: MSB: Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı"
Son Dakika Güncel MSB: Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı' - Son Dakika

MSB: Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da tespit edilen yeni tünelleri, iş makineleriyle kapatıldığını açıkladı.

MSB: Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da tespit edilen yeni tünelleri, iş makineleriyle kapatıldığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Barış Pınarı Harekat bölgesinin güvenli hale getirilmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmaları kapsamında Mehmetçik tarafından Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı." - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:03 Kaynak: İHA
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