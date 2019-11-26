Son Dakika Haberleri: MSB: Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı"
Son Dakika Güncel MSB: Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı' - Son Dakika

MSB: Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da tespit edilen yeni tünelleri, iş makineleriyle kapatıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da tespit edilen yeni tünelleri, iş makineleriyle kapatıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekat bölgesinin güvenli hale getirilmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmaları kapsamında Mehmetçik tarafından Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı."

(İHA)

MSB: Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:20 Kaynak: İHA
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