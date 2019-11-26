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MSB: "Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı"
6 saat önce
MSB: "Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı"ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da tespit edilen yeni tünelleri, iş makineleriyle kapatıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:53 Kaynak: İHA
MSB: "Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da tespit edilen yeni tünelleri, iş makineleriyle kapatıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı Harekat bölgesinin güvenli hale getirilmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmaları kapsamında Mehmetçik tarafından Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı."
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