MSB: Rasulayn'da yeni tüneller tespit edildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:22 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da terör örgütü PKK/ YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından, askerler tarafından Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin bulunduğu belirtildi.
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