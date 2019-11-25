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MSB: Rasulayn'da yeni tüneller tespit edildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini bildirdi.

MSB: Rasulayn'da yeni tüneller tespit edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da terör örgütü PKK/ YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından, askerler tarafından Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin bulunduğu belirtildi.

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:22 Kaynak: AA
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