Son Dakika Haberleri: MSB: "Rasulayn'daki arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah...
Son Dakika Güncel MSB: 'Rasulayn'daki arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah...

MSB: "Rasulayn'daki arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah...

1 saat önce

MSB: "Rasulayn'daki arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi.

MSB:

MSB: "Rasulayn'daki arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK/ YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi."

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:24 Kaynak: AA
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