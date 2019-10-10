Son Dakika Haberleri: MSB: "Rasulayn'daki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 19 terörist etkisiz hale...
Son Dakika Güncel MSB: 'Rasulayn'daki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 19 terörist etkisiz hale...

MSB: "Rasulayn'daki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 19 terörist etkisiz hale...

47 dakika önce

MSB: "Rasulayn'daki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 19 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Rasulayn'daki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 19 terörist etkisiz hale getirildi."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:12 Kaynak: AA
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