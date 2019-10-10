MSB: "Rasulayn'daki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 19 terörist etkisiz hale...
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MSB: "Rasulayn'daki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 19 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:12 Kaynak: AA
MSB: "Rasulayn'daki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 19 terörist etkisiz hale getirildi."
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