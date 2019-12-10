Son Dakika Haberleri: MSB: Rasulayn'ın doğusunda 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel MSB: Rasulayn'ın doğusunda 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Rasulayn'ın doğusunda 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Suriye'de, Rasulayn'ın doğusunda PKK/YPG'li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi.

MSB: Rasulayn'ın doğusunda 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi, System.String[]

Suriye'de, Rasulayn'ın doğusunda PKK/ YPG'li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, kahraman komandoların yüksek eğitim seviyesi, tecrübesi ve dikkati sayesinde bir facianın daha engellendiği belirtildi.

Açıklamada, komandoların, Rasulayn'ın doğusunda PKK/YPG'li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı 565 havan mühimmatını etkisiz hale getirdiği duyuruldu.

Suriye, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:48 Kaynak: AA
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