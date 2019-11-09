Msb, rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için de trafolarda keşif ve onarım çalışmalarından...
7 saat önce
MSB, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için de trafolarda keşif ve onarım çalışmalarından görüntü paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:06 Kaynak: DHA
MSB, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için de trafolarda keşif ve onarım çalışmalarından görüntü paylaştı
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