Son Dakika Haberleri: Msb, rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için de trafolarda keşif ve onarım çalışmalarından...
Son Dakika Güncel Msb, rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için de trafolarda keşif ve onarım çalışmalarından...

Msb, rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için de trafolarda keşif ve onarım çalışmalarından...

7 saat önce

MSB, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için de trafolarda keşif ve onarım çalışmalarından görüntü paylaştı.

MSB, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için de trafolarda keşif ve onarım çalışmalarından görüntü paylaştı

Msb, rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için de trafolarda keşif ve onarım çalışmalarından...

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:06 Kaynak: DHA
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