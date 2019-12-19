MSB: "Rasulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf'ta, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı araç... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Rasulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf'ta, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı araç... - Son Dakika

MSB: "Rasulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf'ta, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı araç...

6 saat önce

MSB: "Rasulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf'ta, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında 3'ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti.

MSB:

MSB: "Rasulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf'ta, PKK/ YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında 3'ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti."

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:42 Kaynak: AA
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