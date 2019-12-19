Son Dakika › Güncel › MSB: 'Rasulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf'ta, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı araç... - Son Dakika
MSB: "Rasulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf'ta, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı araç...
6 saat önce
MSB: "Rasulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf'ta, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında 3'ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:42 Kaynak: AA
MSB: "Rasulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf'ta, PKK/ YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında 3'ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti."
Son Dakika Babaannesi iz sürdü, polis uyuşturucu satan çiftin elinden kurtardı Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız!