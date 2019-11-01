Son Dakika Haberleri: MSB, Rasulayn'ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 rejim unsurunun Rusya makamlarıyla yapılan...
Son Dakika Güncel MSB, Rasulayn'ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 rejim unsurunun Rusya makamlarıyla yapılan...

MSB, Rasulayn'ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 rejim unsurunun Rusya makamlarıyla yapılan...

7 saat önce

MSB, Rasulayn'ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 rejim unsurunun Rusya makamlarıyla yapılan koordine neticesinde teslim edildiğini bildirdi.

MSB, Rasulayn'ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 rejim unsurunun Rusya makamlarıyla yapılan..., System.String[]

MSB, Rasulayn'ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 rejim unsurunun Rusya makamlarıyla yapılan koordine neticesinde teslim edildiğini bildirdi.

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terörist elebaşı Mazlum Kobani tutuştu! Twitter'dan Amerika'ya yalvardı: Yardım edin
6 yaşındaki çocuğu uykusunda bıçaklayarak öldüren kişiden ilginç ifade: Sonsuz yaşam için yaptım Son Dakika: MSB: Yakalanan 18 rejim askeri Rusya ile koordineli teslim edildi EGM açıkladı: 612 araç trafikten men edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 07:12:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB, Rasulayn'ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 rejim unsurunun Rusya makamlarıyla yapılan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]