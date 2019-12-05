Son Dakika Haberleri: MSB, Rasulaynlı esnafın Türk ordusuna teşekkürünü paylaştı
Son Dakika Güncel MSB, Rasulaynlı esnafın Türk ordusuna teşekkürünü paylaştı - Son Dakika

MSB, Rasulaynlı esnafın Türk ordusuna teşekkürünü paylaştı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da günlük hayatın normale dönmesinin ardından iş yerini yeniden açan Suriyeli esnafın, Mehmetçiğe teşekkür ettiği videoyu Twitter'da paylaştı.

MSB, Rasulaynlı esnafın Türk ordusuna teşekkürünü paylaştı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da günlük hayatın normale dönmesinin ardından iş yerini yeniden açan Suriyeli esnafın, Mehmetçiğe teşekkür ettiği videoyu Twitter'da paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, Resulaynlı bir esnafın söylediklerine yer verildi. Paylaşımda, Suriyeli vatandaş, bölgede yaşananlara ilişkin, "Türk ordusuna teşekkür ediyoruz, sayelerinde kurtulduk. Arap olduğumuz için çalışamıyorduk. PKK/ YPG kazancımızın yarısını almadan çalışmamıza izin vermiyordu. Biz evlerimizden çıktık buraya geldik, güven içindeyiz. Örgüt bizi ne rahat bıraktı ne de yaşamamıza izin verdi. Ben kırsalda yaşıyordum, Halep'e geliyordum. 20 milyon liramı gasbettiler, beş parasız kaldım. Türk kardeşlerime ve ordusuna teşekkür ediyorum. Dükkanımı açmam için bana yardım ettiler. Allah onlardan razı olsun" dedi.

'ELEKTRİK VAR, HER ŞEY YOLUNDA'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk ordusuna teşekkür eden Suriyeli, şunları kaydetti:

"Halkımıza evlerine dönmelerini tavsiye ediyorum. Elektrik var, her şey yolunda. Daha güzel bir yaşam olmaz. Allah'a şükür her şey yoluna girdi. En azından artık çalışma yasağı yok. Kazançlarımıza ortak oluyorlardı, bir dükkan açtığımızda kazancımızın yarısını alıyorlardı. 20 milyon liramı gasbettiler, beş kuruşsuz kaldım. Yiyecek içecek bir şeyim yoktu."


Milli Savunma Bakanlığı, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:35 Kaynak: DHA
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Rasulaynlı esnaftan Mehmetçiğe ve Erdoğan'a teşekkür
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