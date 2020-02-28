MSB: Rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatar, 56... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatar, 56... - Son Dakika

MSB: Rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatar, 56...

6 saat önce

MSB: Rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatar, 56 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

MSB: Rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatar, 56..., System.String[]

MSB: Rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatar, 56 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:24 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: MSB: Rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatar, 56... - Son Dakika
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