MSB: Rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatar, 56... - Son Dakika

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MSB: Rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatar, 56...
6 saat önce
MSB: Rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatar, 56 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:24 Kaynak: AA
MSB: Rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatar, 56 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
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