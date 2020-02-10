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MSB: "(Rejim unsurlarına verilen karşılık) 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, 1...
6 saat önce
MSB: "(Rejim unsurlarına verilen karşılık) 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:02 Kaynak: AA
MSB: "(Rejim unsurlarına verilen karşılık) 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir."
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