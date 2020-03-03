MSB: Rejime ait savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika

MSB: Rejime ait savaş uçağı düşürüldü
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:37 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür" denildi.
Son Dakika Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı! Şirket satışı iptal etti MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı Juventus, Merih Demiral'ı bırakmıyor Son dakika: Komedyen Atalay Demirci FETÖ'den 5 yıl hapis cezası aldı