MSB: Rejime ait savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika

MSB: Rejime ait savaş uçağı düşürüldü
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:38 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür" denildi.
ANKARA, -
Son Dakika Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı! Şirket satışı iptal etti MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı Juventus, Merih Demiral'ı bırakmıyor Son dakika: Komedyen Atalay Demirci FETÖ'den 5 yıl hapis cezası aldı