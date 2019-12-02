Son Dakika Haberleri: MSB: "Rejimin hava saldırısında 14 sivil hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı"
Son Dakika Güncel MSB: 'Rejimin hava saldırısında 14 sivil hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı' - Son Dakika

MSB: "Rejimin hava saldırısında 14 sivil hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejiminin İdlip'te sivil halkın yoğun olduğu bölgelere yaptığı hava saldırılarında 14 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejiminin İdlip'te sivil halkın yoğun olduğu bölgelere yaptığı hava saldırılarında 14 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rejimin İdlip'te masum insanların ölümüne neden olan insanlık dışı hava saldırıları devam ediyor. Bugün iki pazar yeri ve sivil halkın yoğun olduğu bölgelere yapılan saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14 masum sivil hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı" denildi. - ANKARA

Suriye, İdlip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:10 Kaynak: İHA
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