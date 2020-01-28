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MSB: "Rejimin İdlib'deki saldırıları, masum sivilleri katletmekte ve bir insanlık trajedisine neden...
6 saat önce
MSB: "Rejimin İdlib'deki saldırıları, masum sivilleri katletmekte ve bir insanlık trajedisine neden olmaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:47 Kaynak: İHA
MSB: "Rejimin İdlib'deki saldırıları, masum sivilleri katletmekte ve bir insanlık trajedisine neden olmaktadır. Bölgedeki Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak girişimlere meşru müdafaa çerçevesinde karşılık verilecektir." - ANKARA
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