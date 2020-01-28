MSB: "Rejimin İdlib'deki saldırıları, masum sivilleri katletmekte ve bir insanlık trajedisine neden... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Rejimin İdlib'deki saldırıları, masum sivilleri katletmekte ve bir insanlık trajedisine neden... - Son Dakika

MSB: "Rejimin İdlib'deki saldırıları, masum sivilleri katletmekte ve bir insanlık trajedisine neden...

6 saat önce

MSB: "Rejimin İdlib'deki saldırıları, masum sivilleri katletmekte ve bir insanlık trajedisine neden olmaktadır.

MSB:

MSB: "Rejimin İdlib'deki saldırıları, masum sivilleri katletmekte ve bir insanlık trajedisine neden olmaktadır. Bölgedeki Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak girişimlere meşru müdafaa çerçevesinde karşılık verilecektir." - ANKARA

İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:47 Kaynak: İHA
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